Nielse Klimaat- en Milieugroep houdt zwerfvuilactie aan speelbos

Boom Vzw Geef Armoede Geen Kans wint Groene Pluim

De Boomse afdeling van Groen heeft op haar voorjaarsreceptie de vzw Geef Armoede Geen Kans in de bloemetjes gezet. Deze vereniging zet zich in voor kansarme gezinnen in de Rupelstreek en werd voor dat engagement bedankt met de Groene Pluim.

14 maart