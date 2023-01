Niel zoekt poëzie voor Gedichtendag

Bedoeling is om zoveel mogelijk gedichten van Nielenaren te verzamelen en in de kijker te zetten op de Facebookpagina van de gemeente. Wie al gedichten schreef of graag nog eens in zijn pen kruipt, kan tegen zaterdag 21 januari zijn stukje poëzie insturen via communicatie@niel.be. Het gedicht mag gaan over vriendschap, het thema van Gedichtendag dit jaar, maar evengoed over een ander onderwerp.