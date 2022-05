Niel zoekt peters en meters voor glasbollen

In Niel staan verschillende glascontainers om witte en gekleurde glazen flessen of bokalen in te zamelen. Jammer genoeg liggen die er vaak niet netjes bij. Er worden ook regelmatig plastic zakken, kartonnen dozen en ander afval achtergelaten of het glas wordt op de grond gezet als de container vol is. Het gemeentebestuur is dan ook op zoek naar peters en meters die bereid zijn om een oogje in het zeil te houden en te waken over de netheid van hun ‘glasbolleke’.