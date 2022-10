Niel start met renovatietraject voor kwetsbare gezinnen

Het traject richt zich specifiek op huiseigenaars die slechts over één huis beschikken dat in slechte staat is, daar zelf in wonen en een beperkt inkomen hebben. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een renteloze lening en betaalt dus alleen terug wat hij geleend heeft. De geleende som betaal je pas terug als je jouw huis verkoopt of verhuurt of na 20 jaar.