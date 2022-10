Niel lanceert samen met handelaars gratis WK-pronospel

NielGoed nieuws voor Nielse voetbalkenners. Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de lokale handelaars een gratis pronostiekspel rond het WK voetbal in Qatar. Voorspel je de juiste wedstrijdscores, dan maak je kans op leuke prijzen.

Over exact één maand start het WK voetbal in Qatar. Het Nielse gemeentebestuur wil dat voetbalfeest niet onopgemerkt laten voorbijgaan en pakt daarom in samenwerking met de lokale handelaars uit met een pronostiekspel. Meedoen is heel eenvoudig: deelnemers scannen de QR-code die binnenkort te vinden is op de affiches, flyers en wedstrijdschema’s bij de handelaar.

Die code leidt hen naar het spelplatform van Tifogame, waar ze nog een toegangscode moeten invullen die eveneens bij de deelnemende handelszaken ligt. Vervolgens kunnen ze hun pronostiek invullen voor verschillende wedstrijden: in de groepsfase gaat het enkel om de matchen van de Rode Duivels, vanaf de achtste finales kan dat voor alle wedstrijden. Na iedere wedstrijd worden de deelnemers gerankt: wie de score het best inschatte, komt bovenaan te staan.

Beleving

“Grote kampioenschappen zoals dit WK leven ontzettend bij veel mensen. Met dit spel kunnen we ook onze inwoners die extra beleving geven én steunen we tegelijkertijd onze lokale handelaars. Belangrijk is dat het spel helemaal gratis is”, zegt schepen Steven Mattheus (Open Vld), die momenteel de bevoegdheid Lokale Economie waarneemt.

De tien beste spelers worden op het einde van het tornooi beloond met leuke prijzen, zoals aankoopbons of kartonnen Rode Duivels op ware grootte. “Of onze Duivels op het WK een prijs zullen pakken is nog koffiedik kijken”, zegt Mattheus. “Maar wat we wel zeker kunnen zeggen, is dat er in Niel een paar gelukkige winnaars zullen zijn.”

Meer info is hier te vinden.

