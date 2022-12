Niel lanceert nieuwe, digitale cadeaubon

De N-€urobon, de cadeaubon van Niel, is al enkele jaren een vaste waarde in de Rupelgemeente. Om het gebruiksgemak voor ondernemers en consumenten te vergroten, heeft het gemeentebestuur nu een nieuwe, meer gebruiksvriendelijke bon gelanceerd. De nieuwe N-€urobon is namelijk ook online verkrijgbaar via deze website. Na betaling wordt de cadeaubon per mail bezorgd. Wie wil, kan die daarna uitprinten en op papier meenemen of de bon gewoon op de smartphone tonen.