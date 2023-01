Niel klinkt op het nieuwe jaar

Antwerpen Grote drukte op eerste dag van de solden in Antwerpen blijft uit: “Zaterdag zal het een ander verhaal zijn”

Geen ellenlange rijen aan de kassa of bikkelende shoppers aan de uitverkoopbak: de drukte in Antwerpen bleef in de meeste winkels schijnbaar uit op de eerste soldendag van het jaar. Wel opvallend zijn de hoge kortingen waar winkels al vanaf dag één mee uitpakken. En dat hoeft niet te verbazen, zegt uitbater Angelo Moretti van accessoirewinkel Amor in de Wilde Zee: “Het is de enige manier waarop we enigszins opgewassen zijn tegen de grote ketens.”

15:32