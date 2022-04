Niel en Schelle werken samen voor heraanleg Wullebeekstraat

Rumst Opvallend veel incidenten met honden in Rumst, burgemees­ter staat voor raadsel: “Zelfs al viervoeter moeten laten verwijde­ren van grondge­bied”

Loslopende honden, honden die uitbreken, honden aan de leiband die agressief gedrag vertonen… De lijst met incidenten gelinkt aan viervoeters in de gemeente Rumst is opvallend lang. Burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) staat voor een raadsel: “Ik begrijp niet hoe dit kan, maar roep hondeneigenaars op om in te grijpen en erger te vermijden.”

