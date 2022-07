Niel breidt wagenpark uit met nieuwe elektrische bestelwagen

Boom Op bezoek in nieuw opvangcen­trum waar 164 vluchtelin­gen hun tijdelijke stek hebben gevonden: “Ik mag er niet aan denken wat er gebeurt als ik word terugge­stuurd”

“Het overstijgt de draagkracht van onze gemeente.” “Het zou weleens het druppeltje te veel kunnen zijn.” “De gevolgen zullen niet te overzien zijn.” Het nieuws dat in Boom een opvangcentrum zou komen, hield de gemeente maandenlang in de ban. Maar nu het er effectief is, lijkt er geen haan meer naar te kraaien. Het centrum biedt vandaag een opvang aan 164 asielzoekers: mannen, vrouwen en kinderen voor wie Boom hoogstwaarschijnlijk slechts een tijdelijke halte is op een route naar god-weet-waar. Hoe houden ze zich bezig? En hoe voelen ze zich bij dit alles? We brachten hen een bezoek.

8 juli