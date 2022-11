Lientje’s Bistro zoekt overnemer: “Zaak slorpt te veel tijd op”

Pauline Van den Wijngaert, Lientje voor de vrienden, ging in 2018 van start met het koffiehuis Lientje’s Coffee Break in de Antwerpsestraat in Niel. Na één jaar verhuisde ze naar de Stationsstraat en vormde ze haar zaak om tot een volwaardige bistro. Maar hoewel Lientje’s Bistro intussen goed draait, heeft ze samen met haar partner Roel Selderslaghs beslist om het roer over te geven. Het koppelt hoopt om tegen eind dit jaar een overnemer te hebben gevonden.

“Lientje steekt in het weekend veel tijd in de bistro, terwijl ik in de week werk als zelfstandige”, vertelt Roel. “Het gevolg is dat we heel weinig tijd hebben voor elkaar en voor onze familie. Nu we twee kleinkinderen hebben, begint dat wat te wringen. We zijn soms zo hard aan het werken dat we vergeten te leven. Terwijl dat natuurlijk net het allerbelangrijkste is. Het leven kan in een vingerknip gedaan zijn. Dat heeft ons aan het denken gezet.”