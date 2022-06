Leerlingen slaan zaakvoerster Carrefour in elkaar na opmerking: “Zelfs toen ik op de grond lag, schopten ze nog tegen mijn hoofd”

Boom Kleine 3.000 punkers bouwen feestje op Punk in Drublic in De Schorre

Punk is niet dood, integendeel. Punk is springlevend. Het bewijs daarvan werd zaterdag geleverd op Punk in Drublic, waar een kleine 3.000 muziekfans kwamen genieten van optredens van onder meer NOFX en Me First and the Gimme Gimmes.

5 juni