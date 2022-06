Koninklijke Liberale Dames van Niel vieren 100ste verjaardag

De 100ste verjaardag van de Koninklijke Liberale Dames van Niel stond eigenlijk vorig jaar gepland. Maar omdat de corona roet in het eten kwam strooien, moest het jubileumfeest één jaar later worden gehouden. Dat gebeurde afgelopen zaterdag in zaal den Tighel, in aanwezigheid van onder meer burgemeester Tom De Vries (Open Vld), nationaal Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Khadija Zamouri, voorzitster van de Vereniging van Liberale Vrouwen.