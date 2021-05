Kleuterjuf van wie woning afbrandde, krijgt 11.000 euro van collega’s en ouders: “We moeten ons leven weer opbouwen, maar dit helpt enorm”

Niel/Mortsel/Edegem Golf van solidari­teit voor Birgit (44) en zoontje Rik (5), van wie woning vorige week afbrandde: “Het beste bewijs dat de wereld niet slechter is geworden”

27 april Het is één week geleden dat de woning van Birgit Roelants (44) en haar zoontje Rik (5) in de Landbouwstraat afbrandde. Terwijl zij de gebeurtenissen een plaats proberen te geven, vinden ze troost en steun in een gigantische golf van solidariteit die op hen afkomt. Buren, vrienden, collega’s: allemaal willen ze het gezin op een of andere manier er weer bovenop helpen. “Ik besef dat we nog veel helpende handen zullen nodig hebben.”