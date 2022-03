Kinderen van basisschool De Parel leren hun tanden poetsen

Provincie Antwerpen Van een blik op de skyline in Antwerpen tot het Oscar Vankes­beeck­sta­di­on in Mechelen: 7 mooie locaties in de provincie Antwerpen voor je lentefeestfoto’s

De lente is in zicht en dus nadert ook de periode van de lente- en communiefeesten met rasse schreden. Je hebt een zaal uitgezocht voor het feest en je hebt al een hele nieuwe outfit uitgekozen voor je spruit, zodat hij of zij er op zijn paasbest zal uitzien. Het enige wat nog ontbreekt zijn de foto’s. Wij hebben voor jou alvast 7 locaties geselecteerd in de provincie Antwerpen waar je terechtkan voor een originele fotoshoot. Van een prachtig stukje groen op een onverwachte plek in Antwerpen tot het historische begijnhof in Lier: op deze plekken maak je de mooiste communie- of lentefeestfoto’s.

