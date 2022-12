Kim (41) zoekt informatie over zijn biologische grootvader Kamiel: “Mijn grootmoeder wordt al kwaad als ik zijn naam laat vallen”

Niel/SchelleKim Smets (41) uit Niel heeft zijn biologische grootvader nooit gekend. Kamiel Antoon Smets zou intussen al meer dan dertig jaar overleden zijn, maar Kim wil graag het familiemysterie ontrafelen en ontdekken wie de man is met wie hij de achternaam deelt. Via een oproep hoopt hij meer informatie te krijgen.

Wie was Kamiel Antoon Smets? Het is een vraag waarmee Kim Smets al een tijdje rondloopt. De Nielenaar heeft zijn biologische grootvader nooit gekend. De man is al meer dan dertig jaar overleden en de weinige verhalen die over hem bestaan, schetsen allerminst een positief beeld. Maar toch is Kim nieuwsgierig naar de vader van zijn vader.

“Ik wil weten van wie ik de naam draag”, vertelt hij. “Als ik de stamboom van mijn moeder onderzoek, kan ik teruggaan tot 1700. Maar bij mijn eigen naam loopt het al spaak na de tweede generatie. Mijn oma leeft nog, maar als ik bij haar nog maar de naam ‘Kamiel’ laat vallen, dan schiet ze in een razernij. Er is blijkbaar veel gebeurd dat ze nog altijd niet verwerkt heeft. Ze is bij Kamiel weggegaan toen mijn vader een jaar of 5 was. Dus ook hij heeft amper herinneringen aan hem.”

Drankprobleem

Dat de naam ‘Kamiel’ nare herinneringen oproept, hoeft niet te verbazen. Hij zou regelmatig aan de fles hebben gezeten en zijn handen niet hebben kunnen thuishouden. “Het fijne weet ik er ook niet van, maar het was blijkbaar iemand met een drankprobleem, die heel hardhandig omsprong met zijn vrouw en zoon. Soms sloot hij hen zelfs op in de kast. Hij heeft naar verluidt ook een tijd achter de tralies gezeten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kim Smets. © Felix Rabou

“Verder weet ik dat hij eerst in Schelle en daarna in Antwerpen heeft gewoond. Zijn vader zou dan weer, volgens mijn vader, Jan Smets hebben geheten en in de Frans Cretenlaan en in de Tuinlei hebben gewoond. Eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 zou Kamiel zijn overleden en begraven zijn geweest op het Schoonselhof in Hoboken. Maar daar is hij ondertussen dus ook al ontgraven.”

Café De Lantaarn

Toch is er nog hoop: Kamiel had namelijk drie broers. “Een van de broers zou mogelijk Raymond heten. Na wat onderzoek heb ik ontdekt dat Raymond een dochter zou hebben gekregen in 1956, een zekere Irene Jeannine Smets. Wat ik ook weet, is dat een van de zonen café De Lantaarn zou hebben opengehouden in Niel. Ook al zijn ze wellicht allemaal flink op leeftijd, de kans bestaat dat een van de broers nog in leven is. Het zou mooi zijn als ik met een van hen nog in contact kan komen. Maar dan moet het wellicht snel gebeuren.”

“Ik wil me gewoon een beeld kunnen vormen van wie mijn grootvader is geweest”, vervolgt Kim. “Kloppen de verhalen over hem? Was hij echt de boeman die zijn gezin terroriseerde? Of had hij ook zijn goede eigenschappen? Misschien duik ik tijdens mijn zoektocht wel op nog andere levende familieleden. Ik weet het niet, maar ik ben benieuwd.”

Wie informatie kan aanleveren over Kamiel Antoon Smets of zijn vader Jan Smets, kan contact opnemen met Ken via megachauffeurke@live.be of telefonisch: 0496 11 36 00.

Volledig scherm Kim Smets probeert zijn stamboom uit te pluizen. © Felix Rabou

