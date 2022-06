Justice (20), Luna (19) en Vanessa (19) organiseren zelf galabal voor medestudenten: “Leerkrachten stonden achter de toog”

NielFeest in TA Den Biezerd in Niel. De laatstejaars vierden er het einde van het schooljaar met een heus galabal, inclusief een rode loper, een ballonnenboog en de nodige hapjes en drankjes. Opvallend: de hele avond werd op poten gezet door drie studenten.

Justice Verhaegen (20), Luna Tielens (19) en Vanessa Trawinski (19), drie leerlingen van het zevende jaar Kantoor in TA Den Biezerd, kijken moe maar voldaan terug op hun evenement. Al sinds het begin van het schooljaar liepen ze rond met het idee om een galabal te organiseren in Amerikaanse stijl. Na vele uren voorbereiden en plannen werd hun idee afgelopen donderdag realiteit. Een vijftigtal laatstejaars kwam naar de school afgezakt om een van dé avonden van hun nog jonge leven te beleven.

“We droomden van een échte ‘prom night’”, zeggen de dames. “Daar hoorden dus ook een aantal typische zaken bij. Zo was er een rode loper, een ballonnenboog waaronder je foto’s kon nemen én Amerikaanse drinkbekers zoals in de film. Iedereen was ook heel mooi uitgedost. Om deel te nemen aan het galabal, betaalde je 3 euro. Hiervoor kreeg je aan het begin van de avond een glaasje fruitsap of cava. Later op de avond kon je zelf iets bestellen aan de toog. De hapjes waren een hele avond gratis. Om 1 uur was het feest afgelopen en is iedereen naar huis gegaan, na een geslaagde avond.”

Klusjesman

Justice, Luna en Vanessa hebben het bal georganiseerd met de opbrengst van hun GIP-projecten. Ze verkochten onder andere donuts, juwelen en wimpers, goed voor in totaal ongeveer 600 euro. Maar ze kregen ook hulp van het schoolpersoneel. “We zaten regelmatig met onze directeur samen en zochten raad bij leerkrachten en medeleerlingen. We zijn heel blij met de hulp die we van iedereen hebben gekregen. Onze leerkrachten, de mensen van het secretariaat en de klusjesman waren een hele avond in de weer. Ze stonden achter de toog, speelden muziek, namen foto’s en hielpen bij de op- en afbraak.”

Het initiatief smaakt alvast naar meer, vinden de dames. Twee van hen zijn zelfs zo enthousiast dat ze overwegen om verder te gaan studeren in de evenementensector. “Het was gewoon een fantastische ervaring. Alles is perfect verlopen. We blikken er met een heel fijn gevoel op terug. Of we enkele tips kunnen geven aan beginnende organisatoren? Maak goede afspraken, stel een goede planning op en beslis wie bij moeilijke beslissingen de knoop doorhakt”, klinkt het.

