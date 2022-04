Jos (62) vertrekt per fiets naar Santiago de Compostella: “Voor alle moedige mensen die tegen kanker strijden”

Net als zowat iedereen is Jos in zijn omgeving al dikwijls met kanker geconfronteerd geweest. Onder meer de zoon van zijn vriendin Maggy (59) heeft een woelige strijd achter de rug. “Vorig jaar heb ik mezelf een belofte gedaan”, zegt Jos. “Als hij dit doorkomt, dan rijd ik met de fiets naar Santiago de Compostella. Het is al lang dat ik dat eens wou doen, maar het was er nog nooit van gekomen. Nu het beter met hem gaat, wil ik die belofte nakomen. Als een eerbetoon aan alle moedige mensen die tegen kanker strijden of gestreden hebben.”

Zaterdag vertrekt Jos in Niel voor een tocht van zo’n 2.400 kilometer via Frankrijk naar Spanje. Daarbij zal hij heel wat bergen en hellingen moeten overwinnen. Gelukkig staat hij er niet helemaal alleen voor. “Mijn buren gaan drie dagen mee en een kameraad zal me zeven dagen vergezellen. Een oude klasgenoot van me gaat zelfs de hele tocht mee. En in Spanje zal er steeds een mobilhome in de buurt zijn. Dat zal nodig zijn, want daar komt het lastigste stuk. De Pyreneeën zijn geen lachertje.”

Traag rijden

Als alles volgens plan verloopt, zal Jos een veertigtal dagen onderweg zijn. Rond 21 mei denkt hij in Spanje aan te komen. “Of ik er conditioneel klaar voor ben? Hoe weet je dat?” lacht hij. “Ik heb nog nooit iets als dit gedaan. Ik rijd wel héél graag met de fiets. Ik ben afkomstig van Bilzen en rijd regelmatig vanuit Niel naar Bilzen en terug. Normaal gezien is een tocht van 80 of 100 kilometer op een dag geen probleem. Maar hier zal ik dat élke dag moeten doen. Daar moet je mentaal op voorbereid zijn.”

Het gevaar schuilt er volgens hem in dat hij te snel van start wil gaan. “Ik rijd vaak te snel. Ik moet me proberen houden aan een gemiddelde van 17 à 18 kilometer per dag. Maar traag rijden is moeilijk voor mij. Mijn hoofd kan dat precies niet aan. (lacht) Maar ik denk dat ik op deze tocht wel vanzelf zal vertragen. Ik hoef me ook niet per se te haasten. Ik wil onderweg toch ook wat genieten van de bezienswaardigheden en mensen ontmoeten.”

Emotioneel moment

Jos wil met zijn fietstocht ook wat geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Momenteel staat de teller op 390 euro. “Daar kan zeker nog wat bij, toch?” knipoogt hij. “Ik kan me niet voorstellen hoe het zal zijn om Compostella te bereiken. Ik denk dat het wel een emotioneel moment zal zijn. De laatste twee dagen komt mijn vriendin me ook gezelschap houden. Daarna keren we samen met de mobilhome terug. Op het gemakske. Dat gaan we dan wel verdiend hebben.”

Wie de actie van Jos wil steunen, vindt hier alle info. De tocht zal te volgen zijn op zijn Facebookpagina.