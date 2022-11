IN BEELD. Honderden kinderen ontvangen Sinterklaas in Niel

REGIO Vergiftig­de traditie of ‘woke’ gedoe? Zwarte Piet of toch maar Roetpiet? In Aalst en Kortrijk zijn ze alvast duidelijk: “Er zal áltijd wel iemand zijn die zich beledigd voelt”

Er is de laatste jaren al aardig wat inkt over gevloeid, over die brave knecht - mag je dat nog zeggen? - van de Sint. En met de intrede van Sinterklaas in zicht, lijkt het debat zich opnieuw overal te roeren. Want hoe zwart mag Zwarte Piet eigenlijk nog zijn? Veel gemeenten hebben er een uitgesproken visie op, wat niet zelden tot verhitte discussies leidt. De goedheilig man en zijn helper zelf hebben er soms nog maar bitter weinig mee te maken, of zo lijkt het althans. Wat als zij straks nergens meer willen komen?

31 oktober