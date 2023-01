Honderdtal mensen en motoren brengen eerbetoon aan verongelukte Steven Debaets: “Dit wens je niemand toe”

NielDe 36-jarige Steven Debaets overleed vorige week dinsdag toen hij met zijn motor uitgleed en tegen een boom knalde. Een week later brengen een honderdtal mensen, waaronder zo’n dertig motorrijders, een eerbetoon aan de kwieke man met de opvallende gele motor die veel te vroeg het leven liet. Met een minuut stilte en nadien een concert van toeters en fel draaiende motoren leken ze hem tot in het hiernamaals te willen laten horen dat ze er waren voor hem.

Twintig minuten voor aanvang leek het initiatief nog weinig succesvol. Een viertal motoren die in de Weerstandsstraat geparkeerd stonden schenen op dat moment de enigen die zouden komen opdagen voor de wake voor de verongelukte Steven Debaets. Het kwartier dat volgde toonde echter aan dat dat slechts een illusie was. Het volk en de tweewielers bleven maar toestromen. Uiteindelijk verzamelden in totaal een honderdtal mensen rond die ene boom die vorige week dinsdag zoveel verdriet veroorzaakte.

Toespraken werden niet gegeven. Het verdriet is eenvoudigweg nog veel te vers. Vooral voor Stevens moeder en voor Aurelie, zijn verloofde. Maar waar woorden tekortschoten, kon stilte de leegte vullen. Letterlijk. Want de korte ceremonie begon met een minuut stilte als eerbetoon voor de man met de felgekleurde motor die iedereen herkende. Alle tweewielers schenen met hun lampen naar de boom. Daarna, op commando van één van Aurelie’s vriendinnen, lieten alle motards hun motoren en toeters op maximaal volume schallen door de donkere straten. Een oorverdovend lawaai weerklonk, alsof ze probeerden om Steven, ver weg in het hiernamaals, te laten horen dat ze er waren voor hem.

Verloofde Aurelie (links) bedankte iedereen voor hun aanwezigheid, maar had het tijdens de wake bijzonder zwaar.

Partner in crime

Alles bij elkaar duurde de wake slechts een half uurtje. Familie en vrienden legden bloemen en kaarsen neer bij de boom waar hij met zijn motor tegen was gereden en troostten elkaar innig. Het hele gebeuren was keurig georganiseerd. Agenten van PZ Rupel waren zelfs ter plaatse om de omgeving rond de wake af te sluiten opdat er geen auto’s voorbij zouden rijden. En vanzelfsprekend kwamen ook de buren in de Weerstandsstraat even naar buiten om het schouwspel bij te wonen. “Ik zag hem geregeld hier voorbij rijden,” vertelt één van hen. “Hij reed via deze route naar zijn werk. Vreselijk wat er gebeurd is. Dat wens je niemand toe.”

Verloofde Aurelie liet gisteren al weten hoe zwaar ze het heeft met het verlies van de man die bijna haar echtgenoot was. “Wij waren al een tijdje samen en hadden net een huisje, tuintje en boompje. Maar een kindje ontbrak nog en dat was onze toekomst. Hij was mijn alles, mijn beste vriend, mijn ‘soulmate’ en ‘partner in crime’. Daarom laat hij een ongelooflijke leegte achter.”

