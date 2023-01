“Hij was mijn beste vriend, mijn ‘soulmate’ en ‘partner in crime’”: Aurelie verloor haar verloofde Steven in tragisch motorongeval

NielVorige week dinsdag liet de 36-jarige Steven Debaets het leven na een tragisch motorongeluk in de Landbouwstraat in Niel. Om onbekende redenen slipte hij met zijn motor, waarna hij tegen een boom reed. Zijn verloofde Aurelie blijft gebroken achter. “Wij waren al een tijdje samen en hadden net een huisje, tuintje en boompje. Enkel een kindje ontbrak nog.”

Het verdriet is voor Aurelie, de verloofde van Steven, nog bijzonder vers en pijnlijk. Vragen beantwoorden over wie haar geliefde was valt haar dan ook bijzonder zwaar. Toch gunt ze ons een blik in het leven van de gepassioneerde motorliefhebber die op het punt stond haar echtgenoot te worden.

“Steven was een zeer zorgzaam, ingetogen man die altijd klaarstond voor de mensen dicht bij hem,” schrijft ze ons. “Motorrijden was zijn vrijheid en passie, wij keken ook steeds samen naar de moto GP. Hij reed dan ook rond met zijn “liefde op eerste gezicht”: een Yamaha MT-07 Night Fluo. Maar zijn grootste trots waren zijn honden.”

Laatste rit

Die Yamaha, met opvallende gele velgen, zorgde er dan ook voor dat veel mensen op Facebook, aan de hand van de foto’s van het ongeval, correct konden raden wie het slachtoffer van de dramatische valpartij was. Iemand verwees zelfs naar Steven als ‘onze held’, hoewel het onduidelijk is wat hij daar precies mee bedoelt. Wat er exact gebeurde en hoe Steven kon uitglijden op het bewuste kruispunt, blijft nog even een vraagteken. Wel duidelijk is dat Steven zin had in het leven en van plan was dat leven verder op te bouwen samen met Aurelie.

“Wij waren al een tijdje samen en hadden net een huisje, tuintje en boompje. Maar een kindje ontbrak nog en dat was onze toekomst. Hij was mijn alles, mijn beste vriend, mijn ‘soulmate’ en ‘partner in crime’. Daarom laat hij een ongelooflijke leegte achter.”

Morgenavond organiseren Aurelie en de vrienden en familie van Steven een wake om hun geliefde ‘motard’ te herdenken. “Om 19 uur willen wij, meer bepaald zijn mama en ik, op een toepasselijke wijze hem een veilige nieuwe rit toewensen. Daarom hebben we een oproep gedaan om met zoveel mogelijk motoren naar de plaats van het ongeluk te komen. Een minuut stilte zal plaatsvinden, gevolgd door een eerbetoon.”

