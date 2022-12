Hellegattenaren vieren kerst met live muziek, poëzie en vertellingen

Het kerstevenement is een organisatie van ALR in samenwerking met de lokale sociale organisaties en een aantal buurtbewoners. Het doel is duidelijk: de wijk Hellegat dichter bij elkaar brengen door middel van cultuur en gezelligheid. “Vorig jaar organiseerden we reeds een kerstwandeling door Hellegat”, zegt Eddy Stuer van ALR. “Buiten was het toen immers gezonder dan binnen. Dit jaar nodigen we iedereen uit om kennis te maken binnen de muren van de sociale organisaties in de buurt.”