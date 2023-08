Hellegat Hof biedt podium aan Rupelse bands

KIJK. Bollekes­feest afgetrapt! Burgemees­ter Bart De Wever en co tappen eerste gratis Bollekes

Genereus. Gratis Bollekes tappen voor een mensenmassa terwijl je zelf geen druppel alcohol aanraakt. Het is wat burgemeester Bart De Wever (N-VA) - in ‘bollekestrui’ - traditiegetrouw doet om het driedaags Bollekesfeest in te zetten. Hij wordt daarvoor trouw bijgestaan vrijdagnamiddag door zijn schepencollege.