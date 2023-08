Heideplaats verwelkomt groot evenementenstrand voor Niel Plage

Op bezoek bij het buurthuis van Tomorrow­land: “We kregen al klachten, maar ook wafels en taart”

Twee weekends op rij trekt maar liefst 200.000 man vanuit alle uithoeken van de wereld naar Boom en Rumst voor Tomorrowland. De grote drukte maakt het dancefestival ook voor de omwonenden een hele belevenis. Zij kunnen met vragen, klachten en complimenten terecht in het buurthuis vlak bij de camping. Ook wij gingen eens langs. “Een buur belde dat zijn glazen trilden in zijn kast en dat dat toch niet de bedoeling kon zijn. Door bepaalde frequenties van de muziek te laten aanpassen, was het opgelost”, vertelt Ivo Corbeels (59), zelf buurtbewoner en coördinator van het buurthuis.