Grootschalige rampoefening op Rupel in Niel: 16 jongeren geëvacueerd uit brandend schip

Sint-Amands Exact veertig jaar geleden ging kerktoren Sint-Amands in de vlammen op: “Dorp was geschokt door brand van de eeuw”

Op 26 april is het exact veertig jaar geleden dat een grote brand de kerktoren van Sint-Amands verwoestte. “Of het de brand van de eeuw was in Sint-Amands? Dat mag je wel zeggen”, klinkt het bij de plaatselijke heemkring Heverstam.

25 april