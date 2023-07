Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Niel vandaag

Matthias Schoe­naerts pakt opnieuw uit met fraaie streetart: nieuwe mural frist Viséstraat op

De Viséstraat in de wijk Dam is een fascinerende ‘mural’ rijker. En niet van de eersten de besten: het kunstwerk is van de hand van Zenith - artiestennaam van acteur Matthias Schoenaerts - en Larsen Bervoets. Filip Van Roe zorgde voor de foto’s. Inspiratie vond Schoenaerts bij de negentiende-eeuwse Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (1830-1886), zo blijkt uit zijn Instagrampagina.