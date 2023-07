46 festival­gan­gers naar ziekenhuis overge­bracht op eerste festival­week­end van Tomorrow­land

De laatste danspassen worden nog volop gezet, maar de cijfers van het eerste festivalweekend zijn al binnen. Tomorrowland in Boom heeft dit weekend in totaal 200.000 bezoekers ontvangen. Daarvan hadden er 3.000 medische verzorging nodig, 46 festivalgangers werden overgebracht naar een ziekenhuis in de omgeving. Eén medewerker van de catering overleed.