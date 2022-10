Gemeentebestuur loopt niet warm voor crisiscel rond energie: “Weinig tot geen meerwaarde”

“Het idee om een aparte gemeentelijke crisiscel op te richten, klinkt mooi”, zegt Anne Troch. “Alleen zou die weinig tot geen meerwaarde bieden. De energiecrisis komt reeds in tal van andere vaste en bestaande overlegmomenten aan bod: in het intergemeentelijke welzijnsoverleg, in het lokale woonoverleg én in het bijzonder comité voor de sociale dienst. De energiecrisis raakt iedereen en kan lokaal niet worden opgelost. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet bezorgd zijn voor het welzijn van onze burgers.”

“Wat zuinig energieverbruik betreft, bieden we vanuit de gemeente al verschillende diensten aan”, vervolgt Troch. “Denk maar aan het Energiek Loket, waar inwoners terecht kunnen met vragen over energieverbruik en renovatie van hun woning. Je kan ook een energiescan aanvragen om te weten hoe je thuis energie kan besparen. Wie door de crisis in financiële moeilijkheden komt, kan terecht bij het OCMW in het Huis van de Nielenaar. Daar kunnen ze steun krijgen via onder meer het gas- en elektriciteitsfonds, het sociaal verwarmingsfonds en de voedselpakketten van Welzijnsschakels.”

Chris Ceuppens, fractieleider van Vooruit-Groen, is ontgoocheld dat het voorstel van zijn fractie niet werd goedgekeurd in de gemeenteraad. “Het is hallucinant om in deze grootste naoorlogse crisis opnieuw een uitgestoken hand van de oppositie te weigeren. Met deze tegenstem trapt dit bestuur op vele harten van Nielse gezinnen en alleenstaanden die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dit was hét moment geweest om het heft in eigen handen te nemen en samen - over de partijgrenzen heen – oplossingen te zoeken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.