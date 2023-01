Gemeente waarschuwt voor frauduleuze mails

Deurne | Update Lichaam zonder hoofd of ledematen gevonden in kelder berucht flatgebouw: moordonder­zoek geopend

In de kelder van een appartementsgebouw in de Bisschoppenhoflaan in Deurne zijn vrijdagavond lichaamsresten aangetroffen. Dat bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. Het gaat naar verluidt om een romp, zonder hoofd of ledematen, die in een reiskoffer zat.

12:30