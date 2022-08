Folkband De Nouveau trapt weekend af met gesmaakt optreden in Hellegat Hof

Boom Tamara (35) werkt in Brazilië mee aan onderzoek om paarden te laten communice­ren: “Ik wil dat ze zelf kunnen aangeven wanneer ze pijn lijden”

De Boomse paardentrainster Tamara Van Roy (35) werkt in Brazilië mee aan een project om paarden te leren communiceren. Dat zou gebeuren met behulp van drukknoppen waarmee de dieren kunnen aangeven wanneer ze bijvoorbeeld honger of pijn hebben. Vooral dat laatste kan mogelijk een doorbraak betekenen in de manier waarop we met paarden omgaan. “Vandaag bouwen we met hen en relatie op die gebaseerd is op angst en pijn. We hopen dat het paard op termijn zijn ongemak zelf kan aangeven.”

24 augustus