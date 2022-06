Fiberklaar start met aanleg van glasvezelnetwerk in Niel en Schelle

Niel/SchelleFiberklaar is van start gegaan met de aanleg van zijn open glasvezelnetwerk in Niel en Schelle. In de twee gemeenten samen plant Fiberklaar 8.748 huisaansluitingen, goed voor 78,34 kilometer aan glasvezelkabel. De werken zouden in maart 2023 afgerond moeten zijn.

Fiberklaar ging vorig jaar officieel van start met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk in Vlaanderen. Het bedrijf wil meer dan 2,2 miljard euro investeren om tegen 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens te voorzien van een fiberaansluiting in huis. Daarmee kunnen de Vlamingen bliksemsnel en zeer stabiel surfen als ze een abonnement nemen bij één van de deelnemende internetproviders. Met de eerste spadesteek in Niel en Schelleneemt Fiberklaar nu een volgende stap in de uitrol van fiber. Concreet wordt het fibernetwerk hier 78,34 kilometer lang en gaat het langs 8.748 huisaansluitingen.

“Grote meerwaarde”

“Deze eerste spadesteek is het bewijs van het ambitieuze beleid dat we voeren in Schelle”, zegt Rob Mennes (CD&V), burgemeester van Schelle. “Het netwerk van Fiberklaar is volledig in lijn met ons beleidsplan dat bijdraagt aan een innovatieve en toekomstbestendige omgeving voor alle inwoners. We hopen op een vlotte aanpak en een goede samenwerking met Fiberklaar en aannemer MIH.” ​

“We zijn blij dat we in Fiberklaar een partner hebben gevonden om snelle en stabiele internetverbindingen mogelijk te maken die een grote meerwaarde bieden in het dagelijkse leven van onze inwoners. Zo is Niel klaar om de digitale uitdagingen van de toekomst aan te gaan”, vult Niels schepen van Openbare Werken Steven Mattheus (Open Vld) aan.

Aannemer MIH is op 1 juni al gestart met de werken. MIH focust daarbij op een eerste fase die zich evenredig uitstrekt over zowel Niel als Schelle. De werken in Niel en Schelle moeten normaliter in maart 2023 afgerond zijn. ​

