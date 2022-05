Fiberklaar bereidt aanleg van glasvezelnetwerk voor

Fiberklaar legt glasvezel aan voor onder meer Proximus en enkele andere providers. Ook in Niel wordt de aanleg van het glasvezelnetwerk nu voorbereid. De technici van Fiberklaar zullen vanaf woensdag dan ook de straten en woningen gaan inspecteren om te kijken hoe je woning kan aangesloten worden op het netwerk. De technici zijn te herkennen aan hun fluohesje en hun badge.

Belangrijk om weten is dat zo’n huisbezoek geen enkele verplichting inhoudt. Je bepaalt zelf of je de mensen van Fiberklaar binnenlaat en of je een gratis aansluiting laat installeren. Je hoeft ook nog geen internetabonnement te nemen bij een van de providers die fiber aanbieden.