Familie herdenkt overleden ‘Superdries’ met eigen kledinglijn: “Zijn positiviteit en levenslust helpen uitdragen”

Levensver­haal. Alleen kanker kreeg SuperDries klein

Voetballer, turner, slimmerik. Populair bij de vrienden én zijn vriendinnetjes. Mega Beerschot-fan en grote optimist. Dries was al een SuperDries vóór hij een hersentumor kreeg. Hij wilde zo graag 'gewoon' zo blijven. Het vergde al zijn superkrachten, plus de logica van een tienerbrein. "Hoe lómp is die kanker? Sterven doet híj toch, of ik morgen doodga of morgen genees." Na een battle van bijna vijf jaar haalde de kanker het alsnog van Dries.

3 mei