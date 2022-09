Emiel Dewittstraat één dag afgesloten voor meetschieting

Aartselaar/Hemiksem Begonnen als onderhouds­man, nu eigenaar: Kris Van Ingelgem (49) zet samen met echtgenote vooraan de lijnen uit op Antwerp Golf School

De Antwerp Golf School (AGS) in Aartselaar heeft een nieuwe eigenaar. Bestuurder Kris Van Ingelgem (49) heeft samen met zijn echtgenote Bie Gys (45) alle aandelen van de golfschool overgenomen. Opvallend: Kris is er in 1994 gestart als onderhoudsman en heeft zichzelf stelselmatig omhoog gewerkt. “Dit is de kroon op mijn loopbaan.”

