Eikenprocessierups duikt op in hondenweide en langs spoor

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Hun brandharen hinder veroorzaken aan ogen en luchtwegen als je ermee in contact komt.

Nu zijn de rupsen opnieuw opgedoken in Niel, meer bepaald aan de hondenweide in de Blauwbrugstraat en langs het fietspad naast het spoor. Er werd met lint een veiligheidszone afgebakend, zodat wandelaars en fietsers niet in contact komen met met de beestjes. Aan de provinciale diensten werd gevraagd de rupsen te komen bestrijden.