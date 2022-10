Eerste Vlaamse opleidingscentrum voor farma en biotech opent de deuren op Wetenschapspark: “Nood aan training op maat is bijzonder groot”

NielOp het Wetenschapspark in Niel heeft het opleidingscentrum ViTalent dinsdag de deuren geopend. Met verschillende laboratoria, een technische trainingshal én een didactische cleanroom beschikt het nieuwe gebouw over alle nodige infrastructuur voor de farma- en biotechstudenten van de toekomst. Bedoeling is om er jaarlijks enkele duizenden cursisten te trainen, bij te scholen en te herscholen. “Hiermee helpen we bedrijven bij de zoektocht naar talent.”

ViTalent is niet zomaar een opleidingscentrum. Blikvanger is de grote technische trainingshal van 850 vierkante meter met productielijnen voor de vulling en verpakking van geneesmiddelen en een didactische, stofvrije cleanroom, de eerste in zijn soort in Vlaanderen. Daar kunnen cursisten kennismaken met de strikt gereglementeerde werkomgeving bij farma- en biotechbedrijven. Verder vind je er ook laboratoria, leslokalen en een interactieve belevingsruimte over werken in de farma en biotech en de geneesmiddelen, vaccins en therapieën van de toekomst.

Werken in de farma- en biotechsector vereist zeer specifieke competenties en vaardigheden omdat er heel wat strikte kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften gelden. Bij ViTalent krijgen cursisten die basiskennis aangeleerd en maken ze kennis met de vele procedures die de productieprocessen in de sector typeren. Zo raken ze vertrouwd met precisiewerk in het labo, het meten en wegen van farmaceutische ingrediënten, en het afvullen of verpakken van geneesmiddelen. Ook de speciale kledij- en hygiëneregels komen aan bod.

Hogere versnelling

“De nood aan een opleidingscentrum zoals ViTalent is bijzonder groot”, zegt Veerle Van der Linden, algemeen directeur van ViTalent. “Vorig jaar hebben onze instructeurs al zo’n 650 cursisten een opleiding gegeven. Nu we over onze eigen opleidingsinfrastructuur beschikken, kunnen we nog een versnelling hoger schakelen. Op kruissnelheid willen we hier enkele duizenden cursisten per jaar trainen, bijscholen en herscholen. We richten ons zowel op medewerkers uit de sector als op werkzoekenden en studenten.”

Volledig scherm Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, volgt een rondleiding doorheen het nieuwe opleidingscentrum ViTalent. © Tessa Kraan

“Het aantal jobs in de farma en biotech in Vlaanderen zit al jaren sterk in de lift. De voorbije tien jaar zijn er in de sector meer dan 5.000 jobs bijgekomen. Vooral technisch geschoold personeel is erg gegeerd. Met dit unieke opleidingscentrum helpen we bedrijven in die zoektocht naar talent. ViTalent biedt een breed aanbod basisopleidingen aan, maar werkt ook trainingen op maat uit om medewerkers optimaal voor te bereiden op een job in de sector. In dat maatwerk schuilt de grote meerwaarde”, zegt Kris Bosch, voorzitter van ViTalent.

Uitdaging

Dinsdag werd het nieuwe opleidingscentrum - een initiatief van Essenscia Vlaanderen, POM Antwerpen en de syndicale partners - officieel geopend. Dat gebeurde met een panelgesprek waar ook Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) aanwezig was. “We beschikken in Vlaanderen over een sterk uitgebouwd ecosysteem voor farma en biotech”, zegt Brouns. “Die unieke wisselwerking tussen bedrijven en onderzoekscentra, universiteiten en ziekenhuizen zorgt voor investeringen, innovaties en jobs. ViTalent is de ontbrekende kers op die taart.”

Ook gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), ondervoorzitter van POM Antwerpen, is tevreden met de komst van ViTalent naar het Wetenschapspark in Niel. “ViTalent is een belangrijke aanwinst voor ons Wetenschapspark”, stelt hij. “Het talent uit de kweekvijver van ViTalent sluit perfect aan bij de vele life sciencesbedrijven die in de provincie Antwerpen en in de rest van Vlaanderen actief zijn. Want geschikt personeel vinden is tegenwoordig een enorme uitdaging voor ondernemers.”

