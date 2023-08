Dameskledingzaak Marie & Louise verruilt Schelle voor Niel: “Elke vrouw mag hier zichzelf zijn”

Kan nieuwe protestac­tie tegen bomenkap het tij toch nog keren? “Platanen moeten weg om meer subsidies te krijgen”

De vrees van verschillende buurtbewoners dreigt volgende week uit te komen. 120 van de huidige 185 platanen in de Matenstraat in Niel worden gerooid, met het oog op de volledige heraanleg van de straat. Of zou een laatste protestactie alsnog het tij kunnen keren? “Onze prachtige bomen moeten wijken om subsidies binnen te kunnen halen. Dat is gewoon absurd.”