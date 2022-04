Carnavalskring Den Bok gehuldigd in gemeentehuis

Livios Verwarming uitdraaien om energiefac­tuur te drukken? Een slecht idee: “Koude temperatu­ren werken vochtpro­ble­men in de hand"

Door de steeds verder stijgende energieprijzen wordt verwarmen duurder. Je denkt er dan misschien aan om de verwarming af te zetten in bepaalde ruimtes. Dat is echter niet zo onschuldig als het lijkt. Koude muren werken namelijk vochtproblemen in de hand. Bouwsite Livios vraagt om uitleg aan Els Staessens van ROBUUST architectuur & onderzoek.

