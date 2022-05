Buren Koen (40) en Bart (42) brengen met Straffe Gast eerste eigen bier op de markt: “Tripelbier met unieke smaak”

Koen Segers en Bart Verheyden zijn niet alleen buren en goede vrienden, ze hebben ook een gedeelde passie: bier. Al een vijftal jaar zijn ze bezig met het brouwen van hun eigen bieren. Dat doen ze eerder kleinschalig, met een ketel van 30 liter in de eigen tuin. “We hebben zo’n vijftien brouwsels uitgeprobeerd”, zeggen Koen en Bart. “Die waren niet slecht, maar commercieel niet zo interessant. Maar met ons laatste brouwsel hadden we plots wél iets waar we verder mee wilden gaan.”

Dat bier is de Straffe Gast: een tripel van 7,8 procent, gebrouwen met de Australische Galaxyhop en met toetsen van citrus en passievrucht. “Je kan het misschien een beetje vergelijken met de Tripel Karmeliet, maar eigenlijk is de smaak redelijk uniek”, leggen de brouwers uit. “We lieten het recept brouwen bij ‘t Hofbrouwerijke in Beerzel, waar er met grotere hoeveelheden kan worden gewerkt. In totaal hadden we 130 bakken klaar, maar daar zijn er nog maar een zeventigtal van over. De verkoop loopt dus erg goed.”

Wie de Straffe Gast wil komen ontdekken, kan dat doen op zondag 8 mei. Dan organiseren Koen en Bart van 14 tot 17 uur een proefdag in het Oud Veer in Niel. Je kan het bier ook verkrijgen in frituur Baboulette in Aartselaar, café Den D’Rupel in Niel en restaurant La Route in Ruisbroek of online bestellen via de Facebookpagina van huisbrouwerij UiTerAart.