Budgethuis moet jongeren voorbereiden op zelfstandig leven: “Goede kennis van financiën en administratie is onontbeerlijk geworden”

Niel/BoomWie de stap zet om alleen te gaan wonen, wordt met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Om jongeren daar beter op voor te bereiden, is er in Niel nu het Budgethuis. Daar gaan zo’n 250 jongeren de komende weken kennismaken met wat het leven kost en wat ze in orde moeten brengen om veilig zelfstandig te kunnen leven. “We zien vaak jonge twintigers aankloppen bij het OCMW voor steun. Met het Budgethuis proberen we dit te voorkomen.”

Het ouderlijke nest verlaten, op eigen benen staan en een zelfstandig leven leiden: het klinkt voor vele jongeren ongetwijfeld heel aanlokkelijk, maar er komt ook heel wat bij kijken. Het gaat niet alleen om een woning kopen of huren, maar ook om onder meer je budget en administratie beheren en de nodige verzekeringen afsluiten. Om de jongeren goed voor te bereiden op zo’n belangrijke stap, heeft sinds kort het Budgethuis de deuren geopend. Dat is een plaats waar ze worden geïnformeerd over alleen wonen en leren wat het inhoudt om op eigen benen te staan.

Het Budgethuis is een initiatief van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), het Nielse gemeentebestuur, BudgetInZicht (BIZ) Boom-Mechelen-Lier en De Ideale Woning en werd ingericht in een leegstaand pand in de Oudstrijdersstraat 1 in Niel. De woning is opgevat als een inleefhuis met meubels die werden uitgeleend door de tweedehandswinkel Cirkels. Nog tot en met vrijdag 29 april kunnen jongeren uit het vijfde en zesde middelbaar uit de regio er op een interactieve manier kennismaken met wat het leven kost.

Volledig scherm Vrijwilliger Herman Jacquemin begeleidt de jongeren van OLVI Boom in het Budgethuis. © Tessa Kraan

250 jongeren

“We richten ons op alle jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs”, zegt Kim Verleyen van BIZ. “Een klasbezoek bestaat onder meer uit een rondleiding langs de verschillende kamers waar een waaier aan thema’s aan bod komt: boodschappen doen, energiebesparingstips, afvalsortering, administratie, kledij, enzovoort. De jongeren krijgen ook allerlei uitdagingen voorgeschoteld, zoals een appartement zoeken dat binnen hun budget past en de meest voordelige energieleverancier vinden.”

Een aantal studenten van het zevende jaar Kinderzorg van OLVI Boom kregen maandagmiddag reeds een rondleiding van vrijwilliger Herman Jacquemin. De komende weken zullen nog een pak meer studenten een bezoek brengen aan het Budgethuis. Zo’n 250 jongeren van OLVI Boom, TA Den Biezerd, Groenlaar en PTS Boom hebben hun komst al bevestigd. Daarmee zijn op een halve dag na alle beschikbare plaatsen al volzet. Het toont aan dat ook de scholen uit de regio het initiatief heel erg genegen zijn.

Financiële educatie

Schepen voor OCMW, Woonbeleid en Armoedebestrijding Anne Troch (N-VA) is trots dat Niel gastheer mag spelen voor het Budgethuis. “Een goede kennis van financiën en administratie is onontbeerlijk om succesvol een leven op eigen benen uit te bouwen, zeker nu het leven steeds duurder wordt”, aldus Troch. “Bij het OCMW zien we vaak jonge twintigers die komen aankloppen voor steun. Extra financiële educatie is dus broodnodig om jongeren op een zelfstandig leven voor te bereiden. Ik hoop dan ook dat we het Budgethuis jaarlijks of tweejaarlijks kunnen organiseren.”

