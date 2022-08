Boom, Niel, Aartselaar en Hemiksem bundelen handelaars die gratis kraantjeswater schenken: “Zeker nuttig op warme dagen”

Boom/Niel/Hemiksem/AartselaarOp de gloednieuwe website www.gratiswater.be kan je voortaan vinden bij welke handelaars in Aartselaar, Boom, Hemiksem en Niel je één glas gratis kraantjeswater kan krijgen. Het gaat om een initiatief van de sociale onderneming Vlotter en dat vooral gericht is op ouderen en zwakkeren die in beweging zijn. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel handelaars al mee op de kar zijn gesproken.”

Uitgerekend op de eerste bloedhete dat van augustus lanceren de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem en Niel met ‘Gratis water!’ een uniek initiatief. Wie tijdens zijn wandeling oververhit of uitgedroogd geraakt of zich niet lekker voelt, kan voortaan bij een aantal lokale horecazaken en winkels gratis één glas kraantjeswater krijgen. Alle deelnemende handelszaken zijn opgenomen op de website én zijn te herkennen aan een speciale sticker die op hun vitrine of inkomdeur hangt. Het project is een primeur in Vlaanderen.

Ouderen en zwakkeren

Het initiatief is een idee van Vlotter, intergemeentelijk uitgewerkt met de steun van Eerstelijnszone RupeLaar en de vier gemeenten. “Bedoeling is vooral om ouderen en zwakkeren die in beweging zijn ten allen tijden een glaasje gratis water te kunnen aanbieden wanneer zij het even nodig hebben. Zeker nu, tijdens extreem warme periodes, maar ook op andere momenten. Op deze manier is er altijd een gratis glaasje water in de buurt voor wie het even nodig heeft”, zegt Tim Van Camp, intergemeentelijk preventiewerker van Vlotter.

Inschrijven

Intussen zijn er al een tiental handelaars die mee op de kar zijn gesprongen. Het gaat onder meer om Boomkewies en ‘t Steencaycken in Boom en bakkerij De Klok, café De Bierkuip en herberg Den Dorpe in Niel. “Het is hartverwarmend om te zien op welke korte tijd alle gemeenten en heel wat handelaars dit initiatief ondersteunen”, aldus Van Camp. “Elke handelaar uit een van de deelnemende gemeenten kan nog steeds inschrijven via de website gratiswater.be.”

