Bibliotheek organiseert cursus ‘foto’s bewerken’

Schelle Steenwin­kel­straat afgesloten door gaslek bij werken: Fluvius start met herstel­ling

Bij werken in de Steenwinkelstraat in Schelle is vrijdagmorgen een gaslek ontstaan. De locatie van het lek werd ondertussen gevonden, Fluvius is momenteel bezig het lek te dichten. De straat blijft voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

27 januari