Bibliotheek houdt muzikale poëzieavond

Antwerpen Bedrijf dat CO2 wil omzetten naar kledij bouwt proeffa­briek in Antwerpen

Fairbrics, een jong Frans bedrijf, heeft de ambitie om CO2 om te zetten naar polyester. Het zal daartoe een proeffabriek bouwen in Antwerpen, waar traditioneel veel CO2 te recupereren is. Midden volgend jaar moet de fabriek, gelegen op het bedrijventerrein BlueChem in het zuiden van de stad, klaar zijn.

24 januari