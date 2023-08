KIJK. Parkeren in de stad doorheen de jaren: “Vroeger mocht je zelfs parkeren in de ZOO”

Wie niet in het historisch centrum woont, mag daar sinds gisteren niet meer op straat parkeren. Een immens verschil met de jaren ‘50 en ‘60, wanneer de auto werkelijk overal in de stad koning was. Wij verzamelden acht verhalen met bijhorende, soms onherkenbare plekken in Antwerpen, samen met stadsgids Tanguy Ottomer. Tip: klik je op de link achter de straatnaam, dan kan je zien hoe de plek er vandaag uitziet.