Bestuurder knalt tegen twee huisgevels en vlucht weg

Boom “Zet uw dampkap vollenbak”: Steve Tielens steekt de draak met viroloog Steven Van Gucht in nieuwe single

‘Zet de ramen op kiepstand, laat de dampkap aanstaan en zet de binnendeuren open’. Het was een opmerkelijke tip die viroloog Steven Van Gucht afgelopen vrijdag meedeelde om de komende kerstperiode coronaveilig te laten verlopen. De Boomse zanger Steve Tielens zag er wel de humor van in en verwerkte de quote van de viroloog in zijn nieuwe single ‘Dampkap’.

21 december