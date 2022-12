Basisschool De Parel houdt kerstmarkt

Aartselaar/Wilrijk Al 80.000 euro aan juridische kosten, maar Aartselaar geeft strijd tegen ISVAG niet op: “We hebben er nog nooit zo goed voorge­staan als nu”

Het gemeentebestuur van Aartselaar beraadt zich over nieuwe stappen in de strijd tegen de ISVAG-verbrandingsoven. De afvalverbrander heeft dan wel een voorwaardelijke vergunning gekregen voor twee jaar, als het van burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en co afhangt, moet ISVAG al sneller opkrassen. Ze hebben nog tot 22 december de tijd om in beroep te gaan. “We geloven resoluut in onze kansen.”

