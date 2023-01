Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Niel nog geld kan afhalen

Niel Stijn Meuris neemt je mee naar het heelal in Weten­schaps­park: “Begeeste­rend betoog over astronomie”

Geïnteresseerd in astronomie, of gewoon fan van Stijn Meuris? Dan moet je op 8 februari in het Wetenschapspark in Niel zijn. Stijn Meuris brengt er zijn lezing ‘Stijn en de Sterren’. Gebaseerd op de gelijknamige Canvasreeks en boek zoekt Meuris het evenwicht tussen wetenschap, filosofie en humor.

3 januari