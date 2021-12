Auto belandt tegen twee huisgevels: bestuurder zet het op een lopen maar de vlucht is van korte duur

Regio Antwerpen Een lichtfesti­val, trollen zoeken en natuurwan­de­lin­gen: haal alles uit je kerstvakan­tie met deze tips uit de regio Antwerpen

De kerstvakantie staat weer voor de deur en zodat jij je niet zou hoeven te vervelen, hebben wij een selectie gemaakt van enkele leuke activiteiten waaraan je kan deelnemen. Een escape room in Ranst, wandelingen in de natuur in Stabroek en Wilrijk en een trollen zoektocht in Boom. Tijdens deze kerstvakantie valt er voor iedereen wel wat te beleven.

24 december