An Vermant en Michiel Hermans herverkozen als Open Vld-voorzitters

Tijdens de bestuursverkiezingen werden An Vermant en Michiel Hermans herbevestigd als voorzitters. Samen met hen nemen in totaal 21 bestuursleden een nieuw mandaat op. “Het is een hele andere manier van aan politiek doen in een bestuurspartij tegenover een oppositiepartij. De nieuwe ploeg kan meedenken aan projecten die in de pipeline zitten, maar ook bekommernissen van Nielenaren meteen doorgeven aan zij die er iets aan kunnen doen. Dit maakt dat je vaak een echte impact kan hebben”, aldus de twee voorzitters.

An Vermant is 52, moeder van drie en werkzaam als vervang- en zorgjuf in de Nielse Sint-Hubertusschool. Michiel Hermans is 36, papa van twee kinderen en werkzaam als Associate Director bij IQVIA. “De voorbije jaren hebben we hard achter de schermen gewerkt”, vertelt Hermans. “Daarbij is het me opgevallen dat politiek soms de verkeerde kant is opgegaan, met populistische uitspraken en zwart-witte ideeën. Meer dan ooit is er nood aan volwassenheid en goede voorbeelden. Daar wil ik graag aan meewerken en me de komende jaren nog meer op focussen.”

De partij heeft ook een nieuwe fractieleider verkozen: Aline Jacobs. Het is pas de eerste keer dat de Open Vld-fractie door een vrouw geleid zal worden. Jacobs is actief en gekend in het Nielse verenigingsleven, onder meer bij de Liberale Dames. “Het is een hele eer om de eerste vrouwelijke fractieleider te mogen zijn voor Open Vld Niel”, zegt ze. “Ik wil me samen met de fractie inzetten voor alle inwoners van de gemeente.”

