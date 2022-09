Actiegroep misnoegd over dreigende bomenkap in Wirixdreef: “Onze suggesties worden in de wind geslagen”

NielHet openbaar onderzoek voor de aanleg van een pijplijn en gracht in de omgeving van de Wirixdreef is van start gegaan. Maar bij Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek zijn ze verbaasd dat daarbij 47 bomen moeten worden gekapt. “We hadden een alternatief plan uitgewerkt waar totaal geen rekening mee is gehouden”, klinkt het.

Een vijftigtal bomen in de Wirixdreef zouden moeten wijken voor de aanleg van een pijplijn en een gracht die het hemelwater scheidt. De plannen leidden vorig jaar al tot veel commotie bij buurtbewoners en de Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR). De actiegroep werkte met de hulp van deskundigen een alternatief plan uit, dat door bijna 900 buurtbewoners wordt gesteund. Maar groot is de verbazing nu blijkt dat er, althans volgens de actiegroep, in het openbaar onderzoek geen spoor te vinden is van de gedane voorstellen.

Bezwaar

“PIDPA wil het regenwater via een gracht dwars door het park naar het achterliggend poldergebied sturen. Wij hebben een plan uitgewerkt waarbij het regenwater rond het park naar het Landwiel wordt geleid en waarbij nul bomen moeten worden gekapt. We hebben dit plan besproken met het gemeentebestuur, dat ons toezegde zoveel mogelijk bomen te sparen. Maar in het openbaar onderzoek zien we dat PIDPA vasthoudt aan haar traject door het park en dat er 47 bomen moeten wijken. We dienen dus sowieso bezwaar in.”

Compensatie

Klopt niet, reageert schepen van Openbare Werken Steven Mattheus (Open Vld). “Het traject is wel degelijk gewijzigd. Zo wordt de open gracht die aanvankelijk langs de straatkant zou komen, ingebuisd, zodat er minder bomen moeten worden gekapt. We hebben ook beroep gedaan op een bomenexpert van Krinkels om een traject uit te tekenen waarbij de gracht door het park tussen de bomen meandert, zodat ook daar minder bomen moeten wijken. Dat er nog 47 bomen moeten worden gekapt, is niet te vermijden. Maar het gaat vooral om zieke bomen en invasieve exoten.”

De gekapte bomen zullen ook stuk voor stuk worden gecompenseerd, benadrukt Mattheus. “Zo zullen er in het park zelf nieuwe bomen worden aangeplant, maar ook aan het bufferbekken aan de Poortelei, waar we over een terrein beschikken van 1.800 vierkante meter dat voor boscompensatie kan worden benut.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 9 september. Meer info over het bezwaarschrift van ALR is hier te vinden.

