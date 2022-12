540.000 keer bedankt, beste lezers! Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

NielBijna 540.000 keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Niel aangeklikt het voorbije jaar. U las onder meer gretig over de opening van de nieuwe supermarkt Jumbo, over ‘Superdries’ die voortleeft in zijn eigen kledinglijn en over de boosterprikken in vaccinatiecentrum RupeLaar.

2022 was het jaar waarin we het coronavirus een stukje kleiner hebben gekregen. De mensen van het vaccinatiecentrum RupeLaar aan de sporthal in Niel hebben in die strijd ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd, maar zij stonden niet alleen: zonder uw massale bereidheid tot vaccinatie had het niet gelukt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat u de artikels over de prikjes en waar en wanneer ze te krijgen vielen gretig hebt gevolgd.

Maar er was natuurlijk ook meer dan alleen coronanieuws. U leefde mee met de familie van Dries Meirsman, die hun ‘Superdries’ herdenkt in een fraaie kledinglijn. U maakte kennis met de nieuwe Jumbovestiging in de Boomsestraat, die de oude Alvo vervangt. U genoot mee van de jaarmarkt, waar de Sint opnieuw zijn opwachting maakte en die voor marktleider Guy De Wachter toch een beetje dubbel aanvoelde.

Volledig scherm Het gezin Meirsman herdenkt 'Superdries' in de kledinglijn Driespoint. © Klaas De Scheirder

Nee, het was zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn, dit afgelopen jaar. De vechtpartij in de plaatselijke Carrefour Market staat mogelijk ook u nog scherp voor de geest: het is met stip het meest gelezen artikel uit onze gemeente van 2022. Er was ook het verloop van het gemeentepersoneel, dat bij de Nielse oppositie tot heel wat ongerustheid leidde. En er was veel wrevel over grote werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen.

Eén ding staat vast: Niel smaakt de artikels uit z’n eigen dorp. Diegene die hierboven vermeld werden, zijn slechts een minuscule hap uit het enorme aanbod. Zovele lezers, daar zijn we u met z’n allen enorm dankbaar voor. Op naar 2023, op naar nog meer Niels nieuws bij Het Laatste Nieuws. We wensen jullie met z’n allen de allerbeste wensen voor het komende jaar. Proost!

